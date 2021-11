Per Forza Horizon 5 la Mercedes-AMG One ha 889 CV: non dovevano essere 1000 CV?

Forza Horizon 5 è finalmente arrivato sul mercato per la gioia di tutti gli appassionati di videogiochi e di motori (questa è la nostra recensione di Forza Horizon 5). Il gioco di corse a mondo aperto ha un feeling di guida eccezionale e una grafica da urlo, ma potrebbe aver condiviso una informazione piuttosto deludente.

Nel parco auto messo a disposizione dei videogiocatori c'è anche la Mercedes-AMG One, della quale non conosciamo ancora le specifiche tecniche ufficiali. Il team di sviluppo ci sta lavorando da parecchi anni con la promessa di portare in strada una hypercar da 1.000 cavalli di potenza, ma Forza Horizon 5 restituisce un altro numero: 889 cavalli di potenza e 725 Nm di coppia.



Non si tratta affatto di un output insufficiente, ma uno scarto appena superiore ai 100 cavalli ha mandato in confusione coloro i quali seguono il progetto. Jalopnik però ha fatto sapere che la vettura nel gioco potrebbe erogare una potenza inferiore alla macchina in dirittura d'arrivo nel mondo reale.



Al contempo qualcuno ha affermato che non bisognerebbe affidarsi ai dati presi da un videogioco, tuttavia è risaputo che gli sviluppatori dei titoli più famosi lavorano a stretto contatto coi produttori tramite importanti scambi di informazioni. Già ad agosto infatti Mercedes ha rivelato la collaborazione con Microsoft per la realizzazione della Mercedes-AMG One presente nel gioco.



"La Mercedes-AMG Project One è strettamente limitata a 275 esemplari nel mondo reale. Siamo lieti però del fatto che adesso ce n'è anche una perfetta versione digitale esclusivamente in Forza Horizon 5." Così Philipp Schiemer, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-AMG GmbH, ha commentato nel merito della questione, aggiungendo quanto segue:"Grazie alla nostra stretta collaborazione con Microsoft, adesso possiamo offrire virtualmente l'esperienza di guida unica della nostra hypercar a un ampio numero di appassionati nel modo migliore e più impressionante che sia attualmente disponibile nella scena del gaming."



Dopo una lunga serie di rinvii, pare che la hypercar sia alle porte: la produzione della Mercedes-AMG One è vicinissima, per cui nei prossimi mesi scopriremo le sue specifiche tecniche definitive.