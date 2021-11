Forza Horizon 5: la grafica è stratosferica, ma quanto è realistico il sound delle auto?

Lo scorso 9 novembre l'attesissimo videogioco di corse sandbox che risponde al nome di Forza Horizon 5 ha fatto il suo debutto su Xbox e PC per la meraviglia di tutti i videogiocatori. Il gameplay è raffinato e la grafica sicuramente sbalorditiva, ma quanto è realistico il sound delle autovetture digitali?

Sfrecciare sulle strade messicane è insomma un piacere per le mani e per gli occhi, ma anche l'udito vuole la sua parte, per cui il canale YouTube NM255 Car HD Videos ha voluto proporci un confronto tra vari modelli di autovettura e le loro controparti nel mondo reale. Il video in alto presenta la Mitsubishi Lancer Evo, la Subaru Impreza WRX STi, la Ferrari 488 Pista, la Lexus LFA, la Ford Mustang Shelby GT500, la Porsche 911 GT3 RS, la Koenigsegg One:1 e la Lamborghini Urus. La seconda clip invece, visibile in fondo alla pagina, include altrettanti bolidi: Lamborghini Aventador SV, Ford Escort Cosworth di Ken Block, Nissan GT-R, McLaren 600LT, BMW E39 M5, Audi R8 V10, Mercedes-AMG GT R e Audi RS6.



Partendo dalla Lancer Evo ci pare che il team di sviluppo sia effettivamente riuscito a cogliere alla perfezione le note della vettura vera e propria (alcuni giorni fa un incredibile esemplare di Lancer Evo Tokki Makinen Edition è finito all'asta), e lo stesso vale anche per Shelby GT500, per la Koenigsegg One:1 e per la Lamborghini Aventador SV. Ovviamente il riverbero in corsa e la "imperfezione" del sound in idle non possono ancora essere riproposti in modo impeccabile, ma ci stiamo avvicinando sempre di più ad un traguardo tecnologico che fino a pochi anni fa era impensabile per un semplice prodotto di consumo.



A proposito del titolo di Playground Games, pare che esso abbia dissolto un alone di mistero che aleggiava su un modello molto atteso: la Mercedes-AMG One ha 889 CV in Forza Horizon 5.