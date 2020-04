Forza Horizon 4: l'update di Aprile porta 6 nuove auto, ecco quali

Gli utenti di Forza Horizon 4 stanno per ricevere il nuovo aggiornamento di aprile 2020, che porterà 6 nuove vetture: andiamo a scoprire quali sono in dettaglio e come ottenerle.

I possessori del Season Pass di Forza Horizon 4 otterranno quattro nuove auto, nello specifico l'ormai "vintage" Toyota Supra 2.0 GT Twin Turbo del 1992, la Mercedes-AMG E63 S del 2018 e due auto Formula D, ovvero la Ferrari 599 #117 e la Chevrolet Corvette #777. In apertura abbiamo parlato di 6 nuove auto in totale, all'appello mancano infatti la Ferrari Portofino del 2018 e la Guntherwerks 400R, ottenibili fotografando in-game rispettivamente 100 e 200 auto diverse in totale.

Questi nuovi modelli fanno parte del leak relativo allo scorso dicembre 2019, che ha svelato oltre 100 vetture in arrivo prossimamente. L'aggiornamento di aprile è relativo alla Serie 21 ed è atteso per la fine di questa settimana, dunque tenete d'occhio la sezione aggiornamenti della vostra console. Ricordiamo invece che la Serie 20 ha portato agli utenti la Lamborghini Huracán Performante del 2018, l'Hummer H1 Alpha Open Top del 2006, la Toyota Sprinter Trueno GT Apex del 1985 e la particolarissima Porsche 356 C Cabriolet Emory Special del 1964. Non perdete inoltre il nostro speciale su 5 auto epiche da guidare in Forza Horizon 4.