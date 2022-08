Horacio Pagani svela parte della Pagani C10 prima del debutto del 12 settembre

La prossima creatura nata dalla penna di Horacio Pagani è alle porte, col suo debutto atteso per il prossimo 12 settembre, ma Pagani Automobili ci offre un primo timido sguardo alla C10, in un breve filmato in cui il progettista italo-argentino disegna a matita la prossima supercar.

Pochi giorni fa la Pagani C10 è stata avvistata per le strade, ma in quell’occasione le immagini scattate dai fotografi spia mostravano soltanto la vista posteriore della vettura, mentre il video pubblicato dalla casa offre una vista del frontale della vettura, sebbene sotto forma di grafite su un foglio bianco.

Mentre Horacio traccia alcune linee della sua supercar possiamo vedere dunque la forma dell’anteriore, dove spicca il doppio gruppo ottico che adesso è racchiuso in un elemento unico, e non più diviso come nei modelli precedenti, mentre il paraurti e le prese d’aria frontali sembrano abbrancarsi tra loro con linee morbide.

La vista laterale mette in mostra le prese d’aria del motore che ancora una volta si trovano piuttosto in alto e si raccordano con le linee dei finestrini, dove creano un angolo che racchiude la scritta C10 che identifica il modello dell’auto. Nella descrizione che accompagna il video leggiamo: “Una scintilla, una linea, un brivido. Stiamo per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia, una celebrazione e un'affermazione della visione che è sempre stata la nostra ispirazione: sognare in grande e lottare ogni giorno per migliorare, perseguire i nostri ideali e sfruttare la nostra passione per realizzarli. C10: in arrivo una nuova esperienza autentica”.

E in effetti guardando lo sketch e le immagini dei vari avvistamenti degli ultimi mesi, la C10 sembra proprio una perfetta fusione tra le due supercar Pagani che l’hanno preceduta, ovvero Zonda e Huayra. Ricordiamo inoltre che Pagani ha già confermato che sotto al cofano ci sarà un nuovo 12 cilindri sviluppato da AMG da 6.0 litri e con una potenza attesa attorno agli 830 CV. Appuntamento quindi al 12 settembre, quando cadranno i veli che celano la Pagani C10.