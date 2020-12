Horacio Pagani ricorda l'amico Benny Caiola in un video emozionante

Strati di fibra di carbonio, pistoni, pelli pregiate, alluminio... dietro ad una hypercar c'è molto di più rispetto ai componenti che la compongono. In aziende artigianali come Pagani, piccole-grandi boutique dell'automobile, il rapporto tra cliente e produttore in fortunati casi evolve diventando una sincera amicizia.

Questo legame ha coinvolto Horacio Pagani e Benny Caiola, imprenditore italoamericano scomparso nel 2010, noto sia per le sue doti nel mercato immobiliare che per la stupefacente collezione di Ferrari. Pagani gli ha addirittura dedicato una vettura: “La Huayra BC è la tua macchina, te la dedico con il cuore.” L'amicizia e il rispetto erano reciproci, Caiola fu uno dei primi a credere nel sogno di Horacio e si innamorò perdutamente delle sue creature. Nella sede Pagani a San Cesario Sul Panaro è ancora incorniciata una sua lettera, inviata per congratularsi della Zonda. Citiamo il passaggio più suggestivo: “Essendo un avido collezionista Ferrari ho spesso pensato che non potesse esserci un'auto più raffinata o esotica. Questo finché non ho avuto una Pagani.”

Nel video Horacio Pagani scrive una lettera destinata a Benny Caiola III Jr., figlio di Benny. Nel finale la busta viene posata sul sedile passeggero della Pagani Huayra BC Roadster a lui destinata. È un esemplare che lascia senza fiato, rifinito in bianco con numerosi dettagli in carbonio a vista e arricchito da strisce adesive rosse. A nostro avviso il video regalatoci da Pagani è un importante contributo: l'attenzione nel mondo delle hypercar è calamitata verso i numeri, che siano cavalli, velocità raggiunte o milioni di euro, dimenticando che amicizia e ammirazione sono ingredienti essenziali per un'industria così di nicchia.

Vi lasciamo con il visualizzatore 3D della Huayra BC Roadster, così da poter creare la Pagani dei vostri sogni. A meno che non sogniate la Huayra Tricolore, edizione speciale dedicata alla Pattuglia Acrobatica Nazionale.