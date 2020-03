Horacio Pagani ci mostra tutto quello che non ha potuto causa Coronavirus

Le varie case automobilistiche avevano già minuziosamente preparato ogni annuncio che sarebbe stato fatto al Salone dell'automobile di Ginevra, che però è stato annullato causa Coronavirus. Horacio Pagani però ha messo in piedi una comunicazione tutta sua, attraverso la quale ci ha mostrato due delle sue creazioni.

Il video in alto è suddiviso in due parti. La prima si concentra sulla Huayra Imola, mentre la seconda sulla Huayra Roadster BC. La Imola verrà prodotta in soli cinque esemplari, nonostante il fatto che in realtà si tratti semplicemente di una Huayra più estrema, che farà uso del classico V12 turbo della casa, che però in questo caso sviluppa 827 cavalli e 1.100 Nm di coppia, numeri spediti alle ruote posteriori da un cambio automatico a sette rapporti fornito da Xtrac.

L'esemplare del video è stato verniciato in blu e in grigio, e presenta parti con fibra di carbonio a vista. Il proprietario è un uomo del Sud Africa, che quindi possiede il terzo esemplare dei cinque prodotti. Horacio ci informa sul fatto che la quarta unità è in fase di assemblaggio, e verrà probabilmente resa disponibile entro luglio assieme alla quinta ed ultima.

A seguire troviamo poi la Huayra Roadster BC programmata per il reveal ufficiale al Salone di Ginevra. L'hypercar verrà prodotta in 40 unità, le quali disporranno dello stesso motore della Imola, anche se i cavalli a disposizione saranno "solamente" 791, mentre la coppia si attesta sui 1.050 Nm. Il lavoro sull'aerodinamica è stato ovviamente uno dei focus principali, e la carrozzeria ne porta chiaramente i segni.

In un recente video, pubblicato su YouTube, Shmee150 ci aveva già mostrato un esemplare di Pagani Huayra Imola in un'estetica con forti rimandi al tricolore italiano. A ogni modo questi modelli così esclusivi possono raggiungere nel tempo un valore superiore a quello iniziale. Lo dimostra questa Pagani Zonda Aether, che non molti mesi fa è stata venduta per 6,8 milioni di dollari.