Horacio Pagani oltre la concorrenza: 'Forza Ferrari'

Horacio Pagani non è famoso soltanto per le sue automobili e la sua profonda conoscenza della fibra di carbonio, ma anche per essere un gentleman di altri tempi. Il fondatore di Pagani Automobili ha sfruttato i profili social del suo marchio per complimentarsi con la rivale più blasonata: Ferrari.

Pagani ha omaggiato il Cavallino Rampante per l’eccezionale podio conquistato dalla Ferrari 499P nella 1000 Miglia di Sebring, appuntamento valevole per il Campionato del mondo endurance, conosciuto anche con l’acronimo WEC. La splendida foto della scuderia AF Corse al completo, responsabile delle due Ferrari 499P schierate, è accompagnata dal commento di Horacio Pagani: “un’immagine che mi ha commosso, è carica di significato, storia e passione”.

“Ai sognatori ricorda l’epicità della Ferrari P4 in pista, per l’industria italiana rappresenta il concentrato di tecnologia avanzata più vicino alle auto di serie”, prosegue Pagani. La connessione con la Ferrari 330 P4 è naturale, la bellissima sport del 1967 è a tutti gli effetti un’antenata della modernissima 499P. La 330 P4 fu la risposta di Ferrari al dominio Ford nella stagione 1966 e, pur non conquistando il palcoscenico più ambito, la 24 Ore di Le Mans, riuscì ad imporsi nel campionato costruttori.

Ferrari torna nella massima categoria del mondiale endurance dopo cinquant’anni di digiuno. Il podio ottenuto nella prima gara, alle spalle delle due “super” Toyota, e la pole position conquistata da Antonio Fuoco rappresentano segnali incoraggianti per la nuova avventura Ferrari. Nel WEC, come noto, serve tempo per vincere, migliorando continuamente la vettura e l’efficenza del team. Horacio Pagani conclude infine con passione il messaggio: “Per gli amanti dell’automobilismo è il ritorno di una leggenda a Le Mans. Forza Ferrari!”.