L'Hoonitruck di Ken Block è in vendita: costa più di una Ferrari, ma è un pezzo unico

Poco tempo fa vi avevamo annunciato la separazione tra Ford e Ken Block, che da quest’anno sarà libero di correre con qualsiasi mezzo gli venga in mente. Ha già venduto altre auto dell’ovale blu, come la Fiesta del 2012 e del 2013, e questa volta è il turno del mitico Ford F150 chiamato Hoonitruck.

Sicuramente questo pick-up non vi sarà nuovo, dato che è stato uno dei mezzi protagonisti del decimo capitolo della serie Gymkhana, ma è stato utilizzato anche per girare il video Climbkhana Two. Un veicolo a dir poco speciale, che ha le fattezze di un Ford F150 del 1977, anche se le somiglianze finiscono qui. L’Hoonitruck infatti ha un telaio tubolare realizzato ad hoc, che sorregge tutti i componenti e la carrozzeria in alluminio di derivazione militare.

Il motore è uno dei pezzi forti dell’auto, essendo un Ford 3.5 litri V6 EcoBoost preso in prestito dalla Ford GT che ha corso a Le Mans, che in questa configurazione eroga circa 925 CV a 7,400 giri/min e una coppia di 950 Nm, una furia che scarica i bollenti spiriti su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio sequenziale Sadev a 6 rapporti.

L’abitacolo è spoglio e spartano, ma stranamente offre una telecamera posteriore per le manovre da fermo, dopotutto non siamo tutti Ken Block. Il cruscotto è interamente in fibra di carbonio e i sedili da corsa sono firmati Recaro.

Il pick-up viene venduto assieme ad un motore di scorta, un’altra carrozzeria in acciaio, un set di ruote extra e tanto altro. È stato messo all’asta su LBI Limited e viene venduto alla modica cifra di 1.1 milioni di dollari (circa 908.000 euro, al cambio attuale). Un prezzo niente male, distante però dalla cifra richiesta per la vendita della sua Ford RS200 Evo del 1986.