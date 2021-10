Hoonigan ha costruito un vero Warthog di HALO Infinite da oltre 1.000 CV

Il mondo di HALO, la serie fantascientifica portata alla ribalta da Microsoft su PC e le sue console Xbox, è ricco di personaggi e luoghi suggestivi, ma non solo: i designer si sono divertiti anche a creare dei mezzi di trasporto iconici come il mitico Warthog, che i ragazzi di Hoonigan hanno deciso di costruire sul serio.

Il prossimo 8 dicembre arriverà sul mercato il nuovo HALO Infinite e per l'occasione il garage americano ha ben pensato di realizzare un Warthog a grandezza naturale. Per sapere come si costruisce da zero, o quasi, un Warthog mandate pure in play i video che trovate in pagina. Nell'ultimo filmato del 30 settembre 2021 Suppy di Hoonigan ha spostato il progetto pronto al 70% presso i Fire Slayer Studios per continuare la lavorazione, Alex invece si è improvvisato dentista per ricreare le iconiche zanne frontali del veicolo.

Un mezzo da guerra con motore Biturbo in grado di erogare oltre 1.000 CV, che sarebbe davvero divertente guidare. Per saperne di più su HALO Infinite, il nuovo titolo di 343 Industries, vi consigliamo di seguire i nostri articoli della sezione Games. Di recente abbiamo assistito al lancio della versione Beta del titolo, anche se ci sono stati non pochi problemi: ebbene HALO Infinite al lancio sarà un gioco migliore, almeno questa è stata la promessa degli sviluppatori.

Tuttavia permangono le voci critiche, secondo Dr Disrespect HALO Infinite senza modalità Battle Royale non avrà vita lunga negli stream. Voi cosa ne pensate? Quanto hype avete per questo progetto?