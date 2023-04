Hoonigan apre una petizione per intitolare il 3 aprile a Ken Block

A distanza di tre mesi dalla scomparsa del pilota Ken Block, il vuoto lasciato dallo stuntman, imprenditore e soprattutto affettuoso padre è incolmabile. In questi mesi molti si sono resi conti di quanto fosse grande Kenneth Block, anche al di fuori del motorsport, e Hoonigan vuole intitolare un giorno dell’anno a Ken Block.

L’idea della divisione Hoonigan è quella di intitolare il giorno “April 3” a Ken Block, per trasformarlo nel “43 day”, il giorno del 43, il numero di gara che ha sempre ha accompagnato l’icona delle Gymkhane. Hoonigan ha quindi aperto una petizione perché ciò avvenga, in concomitanza con la maratona 24 ore di contenuti dedicati al pilota andati in scena sul canale YouTube di Hoonigan stessa.

Una dichiarazione sul sito web di Hooningan recita: "Riteniamo che questo sarebbe un giusto tributo a una figura iconica nel mondo degli sport d'azione e un modo per celebrare i suoi successi e contributi allo sport. Designando il 3 aprile come ‘4 3 Day’ possiamo riconoscere e onorare l'eredità di Ken Block in modo significativo e duraturo”.

Ricordiamo infatti che al di là del pilota e degli incredibili numeri a bordo dei bolidi più disparati, Ken Block è stato anche il fondatore del brand di calzature DC Shoes, di Hoonigan Industries e del 43 Institute, che si impegna ad offrire delle opportunità alle persone che non dispongono del sistema di supporto adeguato per la crescita e il successo.

Qualora foste interessati a firmare per la petizione lanciata da Hoonigan, a questo link potrete aggiungere il vostro nome, e infine vi ricordiamo che quest’anno la moglie e la figlia di Ken Block correrano nel rally del Missouri.