HooliGhana: quando la Gymkhana di Ken Block diventa a due ruote

Gymkhana 2 di Ken Block è stato il video più virale del 2009. Non è difficile capire perché la "disciplina" è stata aggiunta a videogiochi ed emulata da tantissimi. Non mancano le versioni a due ruote, la HooliGhana di Andy DiBrino che vi proponiamo oggi è una delle più riuscite.

DiBrino è due volte campione nazionale RSD Super Hooligan e vincitore dei Nitro Games Super Hooligan del 2019. Con HooliGhana è passato dallo sterrato delle competizioni ufficiali all'asfalto del Ridge Motorsports Park di Shelton, Washington. La sua compagna di derapate è una KTM 790 Duke pesantemente elaborata e rifinita con una trama zebrata. Nel video DiBrino mostra un controllo assoluto quando affronta in piena derapata una spirale creata con delle lattine di Monster. A proposito, era ovvia la presenza di un brand di energy drink come sponsor, giusto? Le acrobazie sono tante, dalle lunghe impennate ai salti tra i cordoli nelle zone in cui l'asfalto ha piccoli dossi. A metà video il colpo di scena: c'è anche un'automobile. Per la precisione una BMW 328i E36 del 1997, stiamo parlando della generazione di Serie 3 più legata al mondo del drift nonché una delle più amate in assoluto. Nonostante DiBrino sia un neofita dell'arte della derapata su quattro ruote, dichiara di allenarsi da qualche mese, il risultato è di ottima fattura. Evidentemente custodiva un talento nascosto.

Vi consigliamo di vedere HooliGhana, è un metodo rapido per rendere più movimentata la vostra giornata. Non perdetevi il video in cui Ken Block insegna a sua figlia a fare le ciambelle. No, non è una videoricetta, sono ciambelle sull'asfalto prodotte da una Ford Escort Mk II potenziata. Il pilota americano ha recentemente provato la Ford Mustang Mach-E 1400, vettura elettrica dotata di ben 1400 CV.