Hongqi S9, l'hypercar cinese che verrà prodotta a Modena

La Hongqi S9 non è una novità - abbiamo potuto apprezzare la S9 concept al Salone di Francoforte 2019 - tuttavia la S9 presentata al Salone di Shanghai 2021 è decisamente un'altra vettura. L'hypercar è stata aggiornata in ogni componente estetica ed è sempre più vicina alla produzione, prevista in Italia, a Modena.

Anche le linee parlano italiano: la S9 è stata disegnata da Walter de Silva, autore di successi come l'Alfa Romeo 156, l'Audi A5 e la sesta generazione di Volkswagen Golf. Hongqi è un marchio nato dalla joint venture tra Silk EV e FAW (First Automobile Works), la realizzazione degli impianti di produzione in Emilia-Romagna ha richiesto investimenti per un miliardo di euro.

La Hongqi S9 ha un design decisamente originale che trae ispirazione dalla biomeccanica e dalle vetture da competizione anni '80. Grazie alle forme che scolpiscono la fiancata bicolore e alla particolare curva della linea di cintura l'auto sembra un corridore pronto a scattare. L'anteriore è dotato di fari a LED dalla forma di prese NACA, o meglio, sono effettivamente prese che fanno confluire aria alla meccanica interna. Il padiglione è tondo e si raccorda senza soluzione di continuità con il cofano posteriore, caratterizzato da sfoghi degni di una Lamborghini. Ampio lo sbalzo posteriore che porta ad un retro dalle forme classiche e squadrate; anche lo spoiler non lascia spazio a virtuosismi e presenta una configurazione piuttosto tradizionale.

Sotto il grazioso vestito si cela un 8 cilindri a V supportato da un sistema ibrido plug-in. La potenza totale si assesta a ben 1.419 CV. Le prestazioni sono incredibili: la S9 scatta da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi ed ha una velocità massima di circa 400 km/h.

Soltanto 99 esemplari saranno prodotti a Modena a partire dal prossimo anno e Hongqi ha già dato il via ai preordini. Sarà interessante vedere una realtà così distante da noi integrarsi nella Terra dei Motori, quel prolifico territorio che ha dato i natali a Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani.