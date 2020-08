Hongqi S9: la nuova hypercar ibrida da 1.400 cavalli sta arrivando

Lo scorso settembre, quando i Saloni dell'Auto erano ancora organizzabili, la casa automobilistica cinese Hongqi presentò agli astanti due concept spettacolari: l'enorme SUV denominato E115 e una hypercar ibrida che risponde al nome di Hongqi S9.

Secondo il portale di CarNewsChina, la S9 ha finalmente una data per l'avvio della produzione, che dovrebbe cominciare con estrema probabilità entro il prossimo anno. Gli esemplari di S9 a vedere la luce saranno appena 70, e ognuno di essi richiederà ai facoltosi acquirenti almeno 1,2 milioni di euro. All'atto pratico siamo davanti a un record assoluto, poiché mai una vettura cinese era stata tanto costosa prima d'ora.

Passando alle sue specifiche tecniche, proviamo un output complessivo di 1.419 cavalli, i quali catapultano la macchina da 0 a 100 km/h in appena 1,9 secondi, mentre la velocità massima si attesterà sui 400 km/h. I numeri colpiscono sicuramente, e portano la S9 ad essere tra le autovetture omologate più veloci in assoluto.

Al momento non conosciamo molti dettagli sul powertrain, e l'unica certezza è data dalla presenza di un propulsore V8 turbo, probabilmente coadiuvato da più di un motore elettrico per una completa sinergia. Un'altra speculazione riguarda il peso, il quale dovrebbe essere minimo per via dell'uso di materiali leggerissimi e di ingegneria all'avanguardia: si tratta di uno degli obiettivi principali del concept.

Prima di lasciarvi all'interessante galleria di immagini in fondo alla pagina vogliamo mostrarvi un'altra hypercar che di recente ha attirato verso di sé la luce dei riflettori. Stiamo parlando della Koenigsegg Gemera: una hypercar Gran Turismo dalla comodità fuori dal comune.