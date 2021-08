Hongqi S9: l'hypercar cinese che sfida Ferrari sarà presentata a Milano

La via della seta ha creato possibilità infinite, come ad esempio la costruzione di una hypercar cinese nel cuore della Terra dei Motori: Modena. La Hongqi S9, prodotta dalla joint venture tra Silk EV e FAW, sarà ufficialmente svelata nella sua forma definitiva in occasione della Milano Design Week.

L'Italia non sarà quindi essenziale soltanto a livello produttivo ma coprirà un ruolo promozionale importante per il brand cinese. Italiano è anche il design, firmato Walter de Silva. Il noto designer - che gode di un ricco portfolio formato da Alfa Romeo, Audi, Seat e Volkswagen - ha dichiarato che la Hongqi S9 “ha importanti tratti di bellezza ed eleganza”.

L'hypercar ibrida è stata svelata per la prima volta al mondo durante il Salone di Francoforte 2019. Poi è seguita un'evidente evoluzione, protagonista del Salone di Shanghai dell'aprile 2021. Immaginiamo che l'esemplare della Milano Design Week sarà un perfezionamento della S9 ammirata qualche mese fa.

La S9 sarà spinta da un poderoso 8 cilindri a V supportato da due motori elettrici. L'insieme garantirà ben 1.419 CV di potenza massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h orari è stato stimato in soli 1,9 secondi, mentre la velocità massima supererà i 400 km/h.

La gamma Hongqi attualmente è composta dalle berline H5, H7 e H9 e dai SUV HS5, HS7 ed E-HS9. Veicoli che tuttavia non hanno legami con i corposi investimenti realizzati in Emilia-Romagna. Ricordiamo che la Milano Design Week si terrà nel capoluogo lombardo dal 5 all'11 settembre 2021.