Hongqi propone un enorme SUV elettrico sfidando i più famosi brand europei

Sono emerse interessanti immagini riguardo il prossimo prodotto di Hongqi, eclettica casa automobilistica cinese. Il veicolo sarà un enorme SUV elettrico, che è internamente all'azienda conosciuto con la denominazione di H115 e che assumerà dimensioni non distanti da quelle del BMW X7.

L'H115 è stato presentato al mondo in forma di concept nel corso del 2019 e, secondo i rumors, la versione definitiva non di discosterà molto da quella originaria, in quanto possiederà non solo forme estetiche molto similari, ma anche le stesse feature. Secondo Autohome inoltre, il nome finale sarà Hongqi E-HS9.

Tornando agli scatti che abbiamo citato all'inizio, e visibili attraverso la galleria in fondo alla pagina, la immortalano da varie angolazioni fornendo quindi tanti dettagli. La lussuosa elettrica propone un design molto particolare, con una massiccia griglia anteriore cromata quasi in stile Rolls-Royce, con listelli verticali a dir poco peculiari. Altri elementi argentati sono visibili su molti elementi della carrozzeria, mentre all'illuminazione provvedono unità principali disposte in orizzontale e LED diurni verticali.

Ai lati si nota immediatamente l'accento in rosso donato dalla prosecuzione esterna dei fari e i cerchi, anch'essi argentati, si accoppiano piuttosto bene al resto della vettura. L'E115 concept è ripreso in maniera praticamente identica dall'illuminazione posteriore, aspettando di avere conferme da eventuali immagini ufficiali dalla compagnia.

A muovere la Hongqi E-HS9 ci pensa un sistema a due motori elettrici e a trazione all-wheel drive. Davanti troveremo un propulsore da 218 cavalli e 350 Nm, mentre al retrotreno l'unità elettrica porta in strada 299 cavalli e 420 Nm. Se la matematica non è un'opinione il risultato è di 517 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia, attuati grazie alla fornitura di energia del pacco batterie da 92,4 kWh.

Per quanto concerne il prezzo ci sono parecchi dubbi, ma le stime parlano di una cifra la quale non dovrebbe discostarsi molto dai 70.000 euro. Per chiudere restando in tema di grossi veicoli elettrici, vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni di Elon Musk sul Tesla Cybertruck, che a quanto pare, nonostante le ultime affermazioni, resterà enorme anche nella sua versione definitiva.