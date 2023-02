Hongqi E202, cinesi avanti anni luce: 5 minuti di ricarica per 300 km di autonomia

C'è una nuova auto elettrica che è pronta ad essere sfornata in Cina ed è la E202 di Hongqi. Si tratta al momento solo di un prototipo ma quello che è in grado di fare è davvero incredibile in quanto ad autonomia e tempi di ricarica.

La Hongqi è di proprietà della casa automobilistica FAW Car Company e nelle scorse ore ha pubblicato le immagini del suo primo SUV completamente elettrico dotato di batterie CATL con tecnologia da 800 volt. Si tratta di un sistema di propulsione elettrica in grado di ricaricarsi dal 20 all'80 per cento in circa 18 minuti, e soprattutto di raggiungere un'autonomia di 300 km in soli cinque minuti.

Se è vero che le batterie vanno comunque lasciate in carica almeno fino all'80 per cento e non scollegarle prima pena il deterioramento, è vero anche che nel caso del bisogno, se aveste la macchina a terra, vi basteranno davvero pochi minuti per garantirvi un'autonomia molto interessante. Il marchio Hongqi punta quindi a penetrare un mercato, quello dei SUV elettrici, che al momento vede diversi attori protagonisti fra Tesla e le big europee, e la nuova vettura dovrebbe essere disponibile non soltanto in Cina ma anche in Germania, Norvegia, Svezia e Francia. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire entro la metà dell'anno per un lancio sul mercato nel 2024: si tratterà solo di uno dei 15 veicoli elettrici che stando ai rappresentanti del marchio verranno ufficializzati da qui a breve. La E202 verrà costruita sulla piattaforma modulare FME che supporta vari tipi di veicoli con un passo compreso fra i 2,7 e i 3,45 metri, oltre alla possibilità di far sterzare le ruote con un angolo fino a 90 gradi. Fra le tante funzioni interessanti spiccano la ricarica wireless tipo smartphone in corrente alternata fino a 22 kW, nonché il LiDAR, fotografato di recente anche su un Cybertruck Tesla. Infine, per quanto riguarda l'aspetto esteriore, il SUV cinese di Hongqi avrà le classiche forme iper-aereodinamiche e slanciate degli EV con grandi vetri di coloro scuro e dei fari molto futuristici.

Ricordiamo che a livello di design siamo ancora nel campo del concept, mentre è realtà un'altra elettrica tutta cinese, la Gac Aion Hyper GT i cui interni sono stati svelati nelle scorse ore.