Honda vuole dimezzare il peso degli EV con le batterie a stato solido

L'autonomia rimane una sfida per i veicoli elettrici, nonostante i progressi fatti nel corso degli anni. Secondo quanto riferito dai dirigenti di Honda, l'obiettivo è ridurre del 50% il peso delle batterie attraverso l'implementazione di batterie a stato solido, mantenendo al contempo l'autonomia pratica.

"Solitamente si pensa che, se l'autonomia è un problema, basta inserire una batteria più grande. Ma questa soluzione ci porta in un ciclo di costi, peso e dimensioni che alla fine diventa controproducente," ha spiegato Jay Joseph, vicepresidente per la sostenibilità e lo sviluppo aziendale di American Honda.

Secondo Joseph, il miglioramento dell'autonomia e dell'usabilità dei veicoli elettrici non risiede nell'incremento delle dimensioni della batteria, ma piuttosto nella riduzione del peso e nell'accelerazione dei tempi di ricarica. Le batterie allo stato solido si caricano più rapidamente rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, in parte grazie alla loro maggiore stabilità termica.

Malgrado Honda abbia intenzione di produrre motori termici almeno fino al 2050, l'azienda si sta portando molto avanti: l'ansia da autonomia per gli EV richiede migliore accesso alla ricarica anziché batterie più grandi secondo la casa giapponese. Honda sta sperimentando batterie allo stato solido per dimezzare il peso e mantenere l'autonomia. La tecnologia migliora densità energetica. Ciò potrebbe liberare spazio nel pavimento dei futuri veicoli Honda, ma potrebbe richiedere rinforzi strutturali.

Le batterie allo stato solido vantano anche una produzione più rapida. Le tradizionali batterie agli ioni di litio richiedono lunghe preparazioni per la carica, mentre quelle allo stato solido non ne necessitano, potendo essere fabbricate più velocemente e potenzialmente a un costo inferiore. Tuttavia, la produzione di batterie allo stato solido richiederebbe modifiche negli impianti esistenti, generando spese aggiuntive.

Honda sta attualmente testando le batterie allo stato solido per una possibile produzione pilota il prossimo anno. Questa tecnologia potrebbe consentire di inserire più energia nella stessa quantità di spazio, mantenendo lo stesso peso complessivo. Shinji Aoyama di Honda ha sottolineato che una volta introdotte le batterie allo stato solido, potrebbero progettare custodie più piccole per i veicoli, sfruttando le nuove opportunità che la tecnologia offre.

Un'opzione possibile per Honda potrebbe essere la costruzione di auto più piccole e leggere, con autonomia simile a quella attuale, sarebbe inoltre possibile la realizzazione della tanto chiacchierata Honda S2000 elettrica. Tuttavia, sembra che l'azienda potrebbe optare per SUV con pacchi batteria simili in dimensioni e peso a quelli attuali, ma con il doppio dell'autonomia. Questo approccio sfrutterebbe le piattaforme esistenti, consentendo l'uso della tecnologia attuale.

Se Honda riuscisse a dimezzare il peso delle batterie migliorando la densità energetica e la velocità di ricarica, i veicoli ibridi ed elettrici dell'azienda diventerebbero molto più interessanti. Quando e se Honda porterà questa soluzione sul mercato e se riuscirà a superare concorrenti come Toyota sono questioni da considerare in futuro.