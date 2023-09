Honda sta vendendo davvero questo mini-scooter: una 'valigia' su ruote che va a 25 km/h

La micromobilità elettrica sta cambiando radicalmente le nostre abitudini: per le strade si vedono ormai veicoli di ogni tipo, dalle più classiche e-bike ai mini-scooter, passando ovviamente per i monopattini. Avete però mai visto qualcosa di simile al nuovo Honda Motocompacto?

Aggiornato nel 2020, il mini-scooter dalla forma di una valigia (o di un termosifone) è finalmente pronto ad arrivare fra le mani degli utenti (dobbiamo dire che i render del Motocompacto erano più carini del prodotto ufficiale), come ha confermato proprio Honda il 14 settembre 2023. Gli utenti affezionati del marchio avranno già capito che il nome è un chiaro omaggio al motorino Motocompo degli anni ’80, oggi invece è chiaramente tutto elettrico.

L’Honda Motocompacto raggiunge una velocità di 25 km/h, la sua batteria promette un’autonomia massima di 20 km, mentre l’accelerazione vanta uno 0-25 km/h in 7 secondi. Prestazioni da... valigia elettrica con le ruote, non vogliamo inoltre immaginare come potrebbe andare sul pavé di Milano.

Pensate però a quanto possa essere trasportabile un veicolo simile, perfetto per essere portato in auto o in treno e poi sfruttato per “l’ultimo miglio”. Il suo peso è di 18 kg, da chiuso la sua larghezza è inferiore a 10 cm, la sua altezza raggiunge i 54 cm, mentre la sua lunghezza non va oltre i 74 cm. Da aperto invece la larghezza è di 44 cm, l’altezza 89 cm e la lunghezza 97 cm.

La potenza di picco del Motocompacto è di 490 W, peccato soltanto che per approdare sul mercato europeo avrebbe bisogno di qualche modifica a livello tecnico - bisognerebbe ad esempio aggiungere dei pedali e rimuovere l’acceleratore, così da diventare una e-bike. Honda ha infatti annunciato l’arrivo solo sul mercato americano, con le prime consegne previste a novembre 2023. Il suo prezzo? 995 dollari, poco più di 900 euro al cambio.