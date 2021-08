Honda U-GO: addio pedali, ecco il cinquantino elettrico fino a 130 km di autonomia

Se con lo scooter U-BE Honda ha strizzato l’occhio ai giovanissimi, con lo scooter elettrico U-GO fa finalmente sul serio. Addio pedali e velocità castrata a 25 km/h: il Wuyang Honda U-GO è uno scooter elettrico a tutti gli effetti.

Si tratta di un veicolo a due ruote molto economico, in Cina viene infatti venduto a un prezzo che parte (incredibilmente!) da 980 euro al cambio attuale, e arriva a 1.050 euro nella variante più potente. Sono due infatti le versioni a listino, una da 0,8 kW e picco di 1,2 kW, con 45 km/h di velocità massima, e una da 1,2 kW e picco da 1,8 kW con 53 km/h di velocità massima.



Una scelta particolare quella di Honda, ci saremmo aspettati almeno una variante simil 125 cc, ma magari questa arriverà prossimamente. Per quanto riguarda l’autonomia, entrambe le versioni arrivano a circa 65 km con batteria singola, rinunciando però al sottosella e installando una seconda batteria si può arrivare fino a 130 km.



L’altezza della sella è di 740 mm mentre la ruota anteriore è da 12 pollici. Al posteriore invece ci si ferma a 10 pollici. Interessante il freno a disco montato all’anteriore, le luci a LED e il display LCD per controllare le principali informazioni di marcia. Chissà che prima o poi non arrivi anche in Europa, dove certamente approderà l’interessante Ola S1.