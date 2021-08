Honda U-BE, lo scooter super economico che si crede una e-bike

Il mercato degli scooter elettrici è letteralmente esploso, anche grazie agli ottimi incentivi green stanziati dal Governo. Appena ieri 25 agosto abbiamo visto come lo scooter Ola S1 potrà presto cambiare molte carte in tavola, anche il nuovo Honda U-BE vuole dire la sua.

Rispetto all’S1 prodotto in India, potente, tecnologico e ultra economico, Honda ha puntato a tutt’altro mercato: giovani e giovanissimi che vogliono uno scooter elettrico agile quanto una e-bike. Parliamo infatti di un mini scooter completo di pedali e un motore posteriore da 350 W, quanto un monopattino praticamente (vi basti pensare che il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ha un motore da 600 W).

La sua velocità massima è di 25 km/h, dunque potrebbe essere omologato anche in Europa, anche se l’acceleratore potrebbe essere un grande problema - visto che non è legale, per girare con un veicolo simile in Italia bisognerebbe girare anche i pedali. Al momento infatti il piccolo Honda U-BE è destinato al mercato cinese, peccato, visto che sarebbe una soluzione di mobilità smart per tantissimi ragazzi italiani.

Il produttore giapponese ha anche messo a disposizione tre differenti batterie, da 720 Wh, 960 Wh e 1.152 Wh, sufficienti a garantire rispettivamente 55 km, 70 km e 80 km di autonomia. Arriviamo così al prezzo: uno scooter essenziale non può che avere un prezzo smart, appena 400 euro al cambio diretto.