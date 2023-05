Honda torna in Formula 1 dal 2026: siglato l'accordo con Aston Martin

L'addio alla Formula 1 da parte di Honda ha avuto breve durata e la casa automobilistica giapponese è già tornata alla celebre competizione motoristica annunciando una partnership a sorpresa con una scuderia che quest'anno si è collocata tra i top team.

Fino a qualche mese fa le voci di corridoio parlavano di un imminente accordo tra Honda e McLaren che alla fine si è risolto in una nulla di fatto visto che non sono arrivati più aggiornamenti a riguardo. Honda, che aveva già firmato il suo ritorno come motorista nel 2026, ha dovuto accelerare le cose per trovare il prima possibile una scuderia al quale affidare tutto il proprio genio che nel 2021 ha contribuito alla Red Bull a vincere il Mondiale Piloti.

"Honda ha deciso di collaborare con Aston Martin a partire dal 2026. Questa decisione è stata presa in gran parte per perseguire l'obiettivo Honda della neutralità del carbonio, poiché i regolamenti F1 del 2026 richiederanno l'utilizzo di energia elettrica e altre (fonti sostenibili) più di tre volte rispetto alle normative attuali."

Aston Martin rinuncerà dunque alla power-unit Mercedes per una partnership di lunga data con Honda, che proseguirà almeno fino al 2030, e segna una nuova pagina per il team della Famiglia Stroll nella lotta al campionato del mondo. E voi, invece, vi aspettavate questo accordo tra le due parti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.