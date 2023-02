Honda toglie i veli dalla CR-V Hybrid Racer: un super-SUV con motore IndyCar da 800 CV

Due settimane fa Honda ci ha dato un’anticipazione di cosa succede a trasformare un SUV in un mostro da competizione, e finalmente è arrivato il giorno del reveal, dove la casa di Tokyo ha dichiarato tutti i segreti e i dettagli che si nascondo dietro alla Honda CR-V Hybrid Racer, un esemplare unico che anticipa il powertrain IndyCar 2024.

Nel video on-board della Honda CR-V Hybrid Racer avevamo già udito il suono del propulsore equipaggiato su questo mostro, e adesso vengono confermate le nostre ipotesi: questa inusuale CR-V utilizza infatti un motore da 2.2 litri V6 sviluppato appositamente per utilizzare il carburante 100% rinnovabile di Shell, ed è poi affiancato da un unità elettrica, che trasformano il SUV in una vettura ibrida da 800 CV di potenza.

Honda non ha specificato quanta potenza provenga dai singoli elementi, in compenso ha specificato che la Hybrid Racer non utilizza batterie, bensì un sistema con supercondensatori, simile a quanto visto con Lamborghini. Il motore è montato in posizione centrale, subito dietro ai sedili, e per accedervi basta aprire la parte posteriore della vettura: la CR-V Hybrid Racer infatti non ha le portieri posteriori, ma utilizza una carrozzeria interamente di fibra di carbonio, che sul retrotreno è un pezzo unico che può essere sollevato per agire sulla meccanica del mezzo.

Esteticamente non ha nulla in comune con la CR-V stradale, dal momento che la Hybrid Racer è evidentemente più larga e bassa, e soprattutto sfoggia una miriade di aperture e appendici aerodinamiche necessarie per incrementare la downforce generata dall’auto, la cui ciliegina sulla torta è il gigantesco alettone posteriore.

Le chicche però non finiscono qui, perché sotto alla carrozzeria si nasconde anche un impianto frenante Brembo derivato dalla Honda NSX GT3 da corsa, sospensioni Dallara IR-18 sull’assale posteriore e cerchi da 20 pollici che calzano pneumatici 285/35 all’anteriore e 305/35 al posteriore.

Per il momento, stando a quanto dichiarato dalla casa madre, la Honda CR-V Hybrid Racer è soltanto un’auto laboratorio per testare delle soluzioni di elettrificazione, gestione di energia e altre funzionalità legate all’utilizzo nelle corse, ma potenzialmente anche per auto stradali. Dunque non dovrebbe partecipare a nessun tipo di evento, ma noi continuiamo a sperare di vederla alla Pikes Peak 2023.