Da Honda tante soluzioni per coccolare i propri cani a bordo

Honda, la rinomata casa automobilistica giapponese, ha sempre fatto il possibile per garantire il confort dei nostri animali domestici a bordo, almeno per il mercato nordamericano. In un video pubblicato su Youtube ne ha evidenziato le feature salienti.

Lo spot, caricato sul canale ufficiale Honda (che smetterà di vendere Diesel in Europa dal 2021), mette in mostra un numero di soluzioni veramente sorprendente, inizialmente pensate probabilmente per l'intrattenimento e l'accudimento dei bambini, ma poi utilizzati anche per l'agio dei migliori amici dell'uomo.

La prima invenzione è una vasca per il bagnetto di animali (anche di grossa taglia), integrata sotto al pianale del bagagliaio del pick-up Ridgeline. Riutilizzando lo spazio ricavato per la disposizione di ghiaccio e bevande, il marchio nipponico ha ben pensato di mettere a disposizione un importante vano adito al lavaggio dei cani, permettendo lo scarico dell'acqua sporca in modo molto semplice tramite un foro posizionato al di sotto dell'improvvisata "vasca da bagno".

La seconda riguarda il posizionamento dei nostri animali preferiti sui sedili posteriori, allontanabili in modo latitudinale a seconda delle esigenze. In aggiunta, per evitare irrequietezze distraendoli, un display sul quale trasmettere i contenuti video più disparati. Tutto disponibile sulla Honda Pilot.

Per l'Honda CR-V è stato approntato un sistema che consente il rialzo completo della seduta dei seggiolini posteriori, producendo una quantità di spazio tale da permettere l'accesso anche ai cani più ingombranti. Per appagare appieno la vostra curiosità non vi resta che gustarvi il video dall'inizio alla fine e scoprire anche qualche particolare in più.

Anche le vetture Tesla dispongono di accorgimenti simili. Stiamo parlando della Dog Mode, una funzione che regola la temperatura dell'abitacolo in nostra assenza, consentendoci di allontanarci dai nostri animali da compagnia in modo completamente sicuro anche nelle giornate più torride.