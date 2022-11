Il prezzo italiano della nuova Honda Civic Type R 2023: svelato il listino

Mentre la Honda Civic festeggia in questo 2022 i suoi primi 50 anni, la Honda Civic Type R, la variante più sportiva della berlina giapponese, spegne 25 candeline con una nuova variante 2023 particolarmente accattivante. Presentata lo scorso mese di luglio, ora sappiamo quanto costerà in Italia la nuova Honda Civic Type R 2023.

Honda ha annunciato il prezzo ufficiale della sua nuova Civic Type R 2023 in Italia (ufficiale la nuova Honda Civic Type R 2023): il listino parte da 54.300 euro. Un prezzo che serve a portarsi a casa la Civic Type R più avanzata di sempre, con gli ingegneri Honda che hanno perfezionato praticamente ogni aspetto della vettura. Il design è stato affilato maggiormente rispetto al passato, inoltre sono state massimizzate le performance aerodinamiche, sono stati alleggeriti i componenti e aumentata la potenza complessiva. Come direbbe Apple, per la quale ogni nuovo iPhone è il migliore mai creato, è "la Honda Civic Type R migliore di sempre".

A spingerla del resto troviamo il più potente Turbo VTEC mai prodotto da Honda, una trasmissione manuale a sei rapporti totalmente rinnovata che assicura un cambio marcia veloce e reattivo. Per accoppiare perfettamente i giri in scalata e bilanciare l'auto in ingresso in curva Honda ha anche abbinato un nuovo sistema rev-match con funzione auto-clip. All'interno del prezzo di serie poi abbiamo i nuovi cerchi in lega leggera da 19" in nero opaco e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S fatti su misura.

La nuova Honda Civic Type R 2023 può inoltre essere anche una perfetta daily car, con il sistema di infotainment di bordo perfettamente compatibile con Apple Carplay e Android Auto. La nuova Honda Civic Type R sarà in vendita a partire dai primi mesi del 2023.Ricordiamo che Honda ha anche presentato la nuova Civic e:HEV 2022, full hybrid che sfrutta 50 anni di tecnologia giapponese.