Honda svela la nuova Civic Full Hybrid: le prime foto ufficiali

Come sarà la nuova generazione di Honda Civic? Grazie al produttore giapponese siamo finalmente in grado di rispondere con certezza: ecco in tutto il suo splendore la nuova Honda Civic Full Hybrid e:HEV.

Honda ha inviato ai media le prime immagini (esterne) della vettura, una delle berline più famose al mondo che oggi arriva ufficialmente alla sua undicesima generazione. La nuova Honda Civic sarà venduta esclusivamente in versione Full Hybrid con propulsore e:HEV. Una berlina cinque porte figlia dunque dei nostri tempi, che permette al produttore di avere finalmente una gamma interamente elettrificata in Europa, obiettivo che la casa nipponica contava di raggiungere entro la fine del 2022.



Sarà nell’autunno 2022 infatti che la nuova Civic Full Hybrid e:HEV arriverà nel vecchio continente, raccogliendo l’eredità di Jazz, Jazz Crosstar, CR-V e il nuovo HR-V in uscita, che condividono stesso propulsore e medesima tecnologia Full Hybrid. Ricordiamo che la Honda Civic esiste dal lontano 1972 ed è stata commercializzata in ben 170 Paesi differenti - dove ha piazzato oltre 27 milioni di unità. Purtroppo oltre alle immagini e alle informazioni scritte in questo articolo Honda non ha rilasciato altro di ufficiale, toccherà attendere nuove e più dettagliate informazioni - ma del resto fino all’autunno 2022 c’è ancora molto tempo…