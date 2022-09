Honda svela il motore della nuova Hornet Concept: 755 cc da 92 CV

Honda ci aggiorna sul processo di sviluppo della nuova Hornet Concept, definendosi "orgogliosa" di fornire ulteriori informazioni a pochi mesi di stanza dalla pubblicazione dei bozzetti. Oggi tocca fra l'altro a un elemento chiave del progetto: il nuovo motore.

Nel nuovo video diffuso su YouTube dal colosso giapponese si parla del motore completamente nuovo della Hornet Concept, un bicilindrico parallelo da 755 cc con distribuzione Unicam a 8 valvole, capace di erogare una potenza massima di 92 CV/67,5 kW a 9.500 giri/min e una coppia massima di 75 Nm a 7.250 giri/min. Si tratta di un propulsore compatto e leggero, che continua la lunga tradizione iniziata da Hornet. A capo del progetto Hornet Concept troviamo Fuyuki Hosokawa, che di recente si è occupato anche della superbike CBR1000RR-R Fireblade. Hokosawa ha dichiarato: "La Hornet è sempre stata una moto molto speciale per Honda. Le eccitanti, coinvolgenti prestazioni, sono sempre andate a braccetto con una superlativa maneggevolezza."

"Prima di cominciare questo progetto, abbiamo pensato a lungo e in modo approfondito a che tipo di prestazioni volevamo offrire al pilota. Sapevamo che era essenziale mantenere la tipica cattiveria della Hornet agli alti regimi, ma che allo stesso tempo, in quanto Hornet di nuova generazione per i tempi moderni, volevamo che il motore fornisse una sensazione di coppia davvero sostanziosa, accompagnata dal sound zoppicante che rende coinvolgenti anche i bassi e medi regimi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di coniugare queste caratteristiche di erogazione con la massima agilità e maneggevolezza, per rendere ogni momento della guida, anche in città, davvero divertente e appagante."

"Per ottenere il tipo di performance e agilità che volevamo, sapevamo che avremmo dovuto sviluppare un motore bicilindrico a 'corsa corta' tutto nuovo, con manovellismo a 270 gradi. Questo tipo di propulsore non avrebbe soltanto sviluppato quel tipo di erogazione agli alti regimi, ma anche una consistente coppia ai regimi bassi e medi, l’ideale per guidare sia nei tratti urbani che per fiondarti fuori dalle curve su strada aperta."

Ricordiamo che nelle ultime ore Honda ha aggiornato i colori dei principali modelli MY2023.