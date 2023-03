Honda svela l'AWV di terza generazione, un veicolo industriale autonomo e instancabile

Sempre più spesso sentiamo parlare di guida autonoma per le auto di tutti i giorni (scoprite le differenze tra i vari livelli di guida autonoma) ma da tempo Honda sta sviluppando questa tecnologia per i suoi mezzi da lavoro, e in particolare l’Autonomous Work Vehicle, un progetto nato nel 2018 che oggi è arrivato alla terza generazione.

L’obiettivo dell’AWV è quello di migliorare l’efficienza nel settore delle costruzioni e dei cantieri, per ovviare alla carenza di manodopera e rendere il posto di lavoro più sicuro. Giunto alla terza generazione, l’AWV si è ulteriormente evoluto pur mantenendo le sue caratteristiche vincenti: il corpo del veicolo continua ad avere volumi regolari e con spigoli arrotondati, cerchi in lega di piccole dimensioni e luci LED più grandi, mentre aumenta notevolmente la capacità di carico.

Rispetto alla seconda generazione, il nuovo AWV ha una zona di carico più bassa ma più ampia che permette l’alloggiamento di due pallet invece di uno soltanto, con una capacità di carico di 907 kg, circa 400 kg in più rispetto alla versione precedente.

La propulsione è completamente elettrica e all’occorrenza può essere dotato di una piattaforma adatta all’utilizzo su terreni accidentati. L’AWV può lavorare in completa autonomia - è dotato di diversi sensori come LiDAR, GPS, radar e videocamere - con una velocità massima di 16 km/h, oppure si può comandare da remoto, e in questo caso la velocità massima è di 4 km/h. L’energia è fornita da una batteria da 18.6 kWh che permettono al veicolo di operare per circa 45 km a pieno carico, e può restare operativo fino a 10 ore.

Honda ha però specificato che lo sviluppo procederà ancora dunque le capacità dell’AWV miglioreranno ulteriormente, anche in termini di contesti lavorativi in cui possa operare. E a proposito di tecnologie in sviluppo, ricordiamo che Honda lancerà un nuovo modello a idrogeno nel 2024 per Stati Uniti e Giappone.