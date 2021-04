Honda SUV E: Prototype Concept, il nuovo crossover elettrico della casa di Tokyo

Lo Shangai Motor Show ci sta deliziando con numerose novità per quanto riguarda il mondo delle auto elettriche (pensiamo ad esempio alla nuova Mercedes-Benz EQB) e anche Honda non è stata certo con le mani in mano, svelando le sue carte. L’attenzione è ricaduta in particolare sul nuovo Honda SUV E: Prototype Concept.

Un crossover che, nel momento in cui entrerà in produzione, sarà anche il primo esponente di una nuova gamma di modelli EV composta da dieci veicoli che usciranno nel corso dei prossimi cinque anni. La casa di Tokyo ha dichiarato che il SUV E: Prototype farà il suo esordio nel mercato cinese durante la primavera del 2022, e rappresenterà un’anteprima di quelli che saranno gli stilemi dei successivi modelli EV.

Il design del prototipo infatti riprende le forme dell’attuale generazione del modello HR-V, ma le valorizza slanciandole e semplificandole, com’è facilmente intuibile guardando la fiancata, pulita e filante. Acquista un’importanza rilevante l’illuminazione, che diventa parte integrante delle linee della vettura, delineando le minigonne, le linee del lunotto posteriore e il frontale aggressivo con l’immancabile logo Honda illuminato, una caratteristica che il pubblico aveva già apprezzato sul prototipo della piccola Honda E.

Honda non ha rilasciato immagini degli interni, ma il crossover sfrutterà l’Honda Connect di terza generazione, capace di supportare aggiornamenti di sistema over-the-air. Nessun dettaglio riguardante il propulsore, ma il costruttore ha assicurato che il divertimento alla guida sarà notevole.