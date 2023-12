Honda stacca la spina alla piccola E: stop alle vendite in Europa

Honda dice basta e, dopo soli tre anni di vita della city-car EV, ordina lo stop alle vendite in Europa della sua piccola Honda E. Un decisione radicale presa per varie ragioni, ma soprattutto perché il modello non ha mai conquistato davvero gli automobilisti del Vecchio Continente.

Alzi la mano chi ha perso la testa per la Honda E. Probabilmente pochissimi ed è proprio per questo motivo che la minuscola auto elettrica, forse il primo tentativo di cambiamento del brand nipponico, è destinata a scomparire per sempre. Sono passati solamente tre anni da quando il modello ha debuttato sul mercato. Ebbene, adesso si contano tre anni di dati scoraggianti che hanno spinto Honda a staccare definitivamente la spina.

Il marchio di Minato (Tokyo) non è mai stato un grande appassionato della nuova ideologia green dell'automotive, lo dimostrano le motorizzazioni dei suoi modelli più venduti, i quali spaziano dal termico alle nuove tecnologie hybrid. Eppure il mondo è andato (e va) avanti, e così anche Honda si è ritrovata costretta a cambiare marcia.

Nel 2019 annuncia così la nuova Honda E, con l'obiettivo di raggiungere le 10.000 vendite annuali. La realtà si è rivelata essere molto deludente: 3.436 vendite nel 2021, e addirittura 2.110 nel 2022. Così, attraverso una e-mail inviata ad Automotive News Europe, Honda (ecco la nuova ultra compatta di Honda) ha annunciato lo stop alle vendite europee. Una débâcle inevitabile se si confrontano le caratteristiche di E con le sue rivali attuali, e il suo prezzo considerato esageratamente elevato.

Un addio che però sembra annunciare un nuovo inizio, tutto green. Infatti, adesso Honda è pronta a svelare i nuovi veicoli elettrificati, l'appuntamento è fissato al prossimo mese di gennaio, al CES 2024 di Las Vegas. Si attendono grandi sorprese...