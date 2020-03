La Honda Sports EV arriva in Europa entro il 2022?

Honda conferma l'arrivo di una seconda auto elettrica in Europa entro il 2022. "In UE la spinta verso l'elettrico sarà più rapida che in tutto il resto del mondo". La nuova elettrica dovrebbe essere il modello di produzione della Honda Sports EV, che trovate nell'immagine in apertura.

Parliamo di uno dei concept più interessanti presentati durante il Salone di Tokyo del 2017. Soprattutto perché parliamo di un concept derivato dalla Honda E, ovvero, quella che probabilmente è l'EV con il design più interessante sul mercato — quantomeno per chi scrive.

Ora questo concept potrebbe entrare realmente in produzione. Honda ha annunciato l'intenzione di portare un secondo EV in Europa entro il 2022. Secondo gli analisti, potrebbe trattarsi proprio di una versione di produzione della concept Honda Sports EV.

"L'agenda politica dei regolatori europei hanno dato un'accelerata verso l'adozione di tecnologie a basse o zero emissioni. Sta succedendo più velocemente che da ogni altra parte nel mondo", ha spiegato Tom Gardner, a capo di Honda Europa.

A partire da quest'estate la Honda E entrerà nelle concessionarie, con un'aspettativa di 10.000 unità consegnate ogni anno. In Italia il prezzo parte da 35.000 euro.

L'intenzione di portare una seconda auto elettrica nel mercato europeo ha ovviamente riportato alla memoria una indiscrezione emersa nei mesi precedenti, secondo cui la Honda Sports EV sarebbe molto vicina dal diventare realtà.

La sportiva a due porte dovrebbe montare lo stesso 113 kW visto sulla Honda E. In comune con la citycar dovrebbe essere anche il pacco batterie da 35.5 kWh.