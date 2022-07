Honda Del Sol del 1998 sfida due Dodge Challenger e una Camaro SS: chi vincerà?

La Honda del Sol torna protagonista a sorpresa di una serie di drag race contro due Dodge Challenger e una Chevrolet Camaro SS grazie al canale YouTube Drag Racing and Car Stuff: come se la cava la piccola auto del 1998 contro il trio ad alte prestazioni Made in USA? Scopriamo insieme!

La prima sfida della Honda del Sol in questione, di cui non si conoscono le specifiche esatte, è contro la Dodge Challenger Hellcat che, con ogni probabilità, sotto il cofano ha il suo V8 da 6,2 litri capace di arrivare a 707 cavalli e 881 Nm di coppia. Dopo avere scaldato le gomme, le due automobili hanno aperto le danze e la nipponica ha completato il quarto di miglio a 197,42 chilometri orari con il tempo di 11,15 secondi, seguito dagli 11,25 secondi della Challenger Hellcat.

La seconda gara di accelerazione contro la Camaro SS si è conclusa allo stesso modo: con il suo V8 da 6,2 litri, che eroga 425 CV e 569 Nm di coppia, la Chevrolet non è riuscita a sconfiggere l’Honda Del Sol. La sfida si è quindi conclusa in 11,03 secondi per la piccola, sorprendente vettura giapponese, mentre la Camaro è arrivata a traguardo in 12,87 secondi. Ma non c’è due senza tre: anche contro la terza Dodge Challenger, il cui assetto non è chiaro, la Honda Del Sol ha vinto completando il quarto di miglio in 10,70 secondi.

Sarebbe interessante scoprire cosa ha sotto il cofano la Honda Del Sol immortalata nel video che trovate allegato alla notizia, ma crediamo che le specifiche siano destinate a rimanere avvolte nel mistero.

In conclusione, vi rimandiamo a una sfida tra Honda Civic Type R, BMW M240i xDrive e Volkswagen Golf R.