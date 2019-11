Una Honda SNX ha sfidato una Tesla Model 3 Performance: è andata abbastanza male

La Tesla Model 3 Performance, la più sportiva e aggressiva dell'attuale gamma, l'abbiamo ormai vista scendere in pista contro decine e decine di automobili, elettriche e non, pensiamo soprattutto a sfide di velocità sul quarto di miglio. Oggi è tempo di uno scontro alquanto inedito: la Model 3 ha sfidato una cattiva Honda NSX.

Il filmato è stato pubblicato sul canale YouTube dell'utente Mar10 W6 e mostra chiaramente come - in termini di pura accelerazione - la Model 3 Performance non abbia davvero lasciato molto scampo alla potente Acura NSX. Con la action cam rivolta in avanti, nel primo video almeno, vediamo subito sparire la Honda appena un istante dopo la partenza; è nel secondo filmato, con la telecamera rivolta all'indietro, che vediamo effettivamente la SNX spingere al massimo per recuperare terreno, senza però avere la meglio sullo stretto quarto di miglio (i nostri 400 metri).

Come sempre, la vera sfida sarebbe vedere le due auto correre un hot lap in pista, sul fronte dell'accelerazione però la Tesla Model 3 in variante Performance si è rivelata ancora una volta implacabile. E la seconda sfida era stata voluta proprio dal proprietario della NSX, che sperava di poter andare più veloce della prima prova, purtroppo però ha dovuto riconoscere la superiorità elettrica. Non dev'essere stata una bella serata per lui...