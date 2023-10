Gli Honda SH si aggiornano: omologazione Euro 5+ e nuovi colori

La famiglia SH di Honda è, dati alla mano, la più desiderata dal pubblico italiano, non a caso SH 150 e SH 125 sono gli scooter più venduti di settembre 2023. È importante dunque venire a sapere che Honda ha appena aggiornato la gamma.

Per il 2024 la famiglia SH, composta da SH350i, SH150i, SH125i e SH Mode 125, riceve nuove colorazioni e diversi aggiornamenti tecnici. In primo piano c’è sicuramente il nuovo SH Vetro, declinazione dei modelli SH125i ed SH150i, nato dagli sforzi e dall’ingegno della fabbrica italiana Honda di Atessa, in Abruzzo. La sua carrozzeria è semi-trasparente verde ed è realizzata con una speciale materia che abbatte del 9,5% di emissioni di CO2 su base annua rispetto alle vernici classiche.

I nuovi SH125i, SH150i e SH Mode 125 sono poi i primi modelli Honda a soddisfare i requisiti della normativa Euro 5+, obbligatoria a partire dal 2024 per tutte le nuove omologazioni e dal 2025 per tutte le nuove immatricolazioni.

Andando più nel dettaglio, i nuovi SH125/150i 2024 sono in vendita nella configurazione completa di parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie nelle colorazioni:

Pearl Nightstar Black (ora con ruote nere)

Pearl Falcon Gray (ora con ruote nere)

Mat Pearl Cool White (ora con ruote nere)

Pearl Pacific Blue (ora con ruote nere)

Mat Coal Black Metallic (Sporty), con cerchi neri e logo SH rosso NEW!

Mat Pearl Cool White (Sporty), con cerchi neri e logo SH rosso NEW!

Vetro Green (SH Vetro), con cerchi neri e logo SH silver NEW!

L’SH350i 2024 sempre venduto con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie, è disponibile invece in queste colorazioni:

Black

Mat Ruthenium Silver Metallic

Mat Pearl Cool White, NEW!

Zefiro Blue Metallic, NEW!

Mat Techno Silver Metallic (Sporty), NEW!

Mat Coal Black Metallic (Sporty), NEW!

Chiudiamo infine con l’SH Mode 125, un modello che attrae soprattutto gli utenti più giovani. Oltre all’omologazione Euro 5+ abbiamo anche due nuove colorazioni per il modello, per un totale di quattro:

Mat Techno Silver Metallic

Pearl Jasmine White

Mat Galaxy Black Metallic, NEW!

Candy Luster Red, NEW!

La nuova famiglia SH di Honda sarà nelle concessionarie a partire da dicembre 2023.