Honda SENSING Elite: debutta la tecnologia con funzioni di guida autonoma di livello 3

Se fino a qualche anno fa la partita fra i grandi produttori automotive si giocava soprattutto su potenze e comfort, oggi ci si è spostati su sicurezza e assistenza alla guida. A tal proposito Honda ha annunciato l’esordio delle nuove tecnologie Honda SENSING Elite.

Il pacchetto Honda SENSING (disponibile anche su tutte le auto europee del marchio) si è guadagnato in questi ultimi anni apprezzamenti e riconoscimenti in tutto il mondo, ora però il sistema si evolve ulteriormente con la nuova generazione “Elite”. Il primo modello a vantare tale tecnologia sarà la Honda Legend Hybrid EX, in vendita dal prossimo 5 marzo 2021 in Giappone.

Una delle nuove tecnologie "Elite" è il sistema "Traffic Jam Pilot", la prima funzione di guida autonoma di livello 3 (guida automatizzata in un'area limitata) sviluppata da Honda e certificata ufficialmente dalle autorità governative Giapponesi per il tramite del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo. Con il Traffic Jam Pilot il sistema di bordo può guidare in autonomia l’auto in determinate condizioni, senza interventi del conducente, pensiamo ad esempio al traffico congestionato in autostrada. Il sistema sfrutta i date delle mappe tridimensionali ad alta definizione e il GNSS (sistema satellitare globale di navigazione), rilevando in tempo reale e a 360 gradi ogni oggetto che si trovi nel raggio della vettura - aiutandosi anche con sensori esterni all’auto. Il sistema bada anche al livello di attenzione del conducente grazie a una telecamera montata nell’abitacolo.

L'equipaggiamento esterno della Legend Hybrid EX prevede inoltre luci di posizione blu ed esclusivi cerchi in lega. Diversi sensori sono incorporati nella carrozzeria così da essere invisibili alla vista e non disturbare l’estetica delle forme dell’ammiraglia, capace di unire design raffinato e dotazioni tecnologiche esclusive e all’avanguardia. Altre caratteristiche di Honda SENSING Elite sono la guida adattiva con mantenimento dell’auto al centro della corsia (ALD), l’assistenza attiva al cambio di corsia con funzione hands-off ALCA), il cambio di corsia e sorpasso con funzione hands-off. Speriamo di avere quanto prima questi nuovi ADAS anche in Europa.