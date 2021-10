Honda SENSING 3D, arriva l'assistenza di guida a 360 gradi

Il futuro dell'automotive sarà di certo elettrico e a guida autonoma, con i principali produttori che già si stanno sfidando apertamente sull'assistenza di guida di Livello 2. Al mondo esistono diversi sistemi come Autopilot di Tesla e a tal proposito Honda ha presentato il suo nuovo sistema Honda SENSING 360.

Un sistema innovativo poiché non controlla soltanto l'anteriore o il posteriore della vettura ma monitora l'ambiente a 360 gradi. Honda infatti lo chiama "sistema omnidirezionale" per la guida assistita e la sicurezza, che mira ad annullare gli angoli ciechi attorno alla vettura e a evitare le collisioni - anche riducendo la fatica della guida per il conducente.

Honda SENSING 360 sarà disponibile a partire dal 2022 ma inizialmente solo sul mercato cinese, dal 2030 l'applicazione sarà estesa a tutti i modelli in vendita nei principali mercati. Ma come funziona Honda SENSING 360? Grazie a cinque nuove unità radar a onde millimetriche presenti a ogni angolo dell'auto, oltre alla telecamera monoculare già disponibile sull'attuale generazione di Honda SENSING - già disponibile sulla nuova Honda Jazz 2020 ma non solo.

Honda SENSING 360 nasce grazie allo studio e allo sviluppo della Guida Autonoma di Livello 3, dunque potenzialmente è pronta anche a un eventuale upgrade futuro. Fra le principali feature segnaliamo la presenza dell'Avanzamento del sistema di frenata con riduzione di impatto (CMBS), l'Avviso del traffico in avvicinamento a un incrocio, la Mitigazione dell'impatto al cambio di corsia, l'Assistenza attiva al cambio di corsia, l'Assistenza in curva a velocità sostenuta con ACC attivo. In questo modo Honda si impegna ad azzerare entro il 2050 il numero delle vittime di incidenti stradali che coinvolgono moto e auto.

Come dicevamo in apertura non abbiamo solo Tesla impegnata sul fronte dell'assistenza di guida, anzi Autopilot sembra non essere il miglior sistema in assoluto.