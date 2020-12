La Honda S2000 potrebbe tornare nel 2024, al vaglio l'erede

Avete letto bene, nonostante un mercato sempre più allergico alle piccole sportive pare che Honda stia studiando la possibilità di costruire nel 2024 una nuova S2000. Una fonte vicina alla casa giapponese ne ha parlato con Forbes, regalandoci succosi dettagli.

La futura, eventuale, S2000 sarà effettivamente un revival della sportiva vista nel 1999, con proporzioni simili e uso estensivo di materiali quali alluminio e fibra di carbonio per mantenere il peso sotto i 1.360 kg. La S2000 originale ne pesava 1.240, ma erano anche altri tempi. Sotto al cofano anteriore probabilmente troverà spazio una versione del quattro cilindri da 2,0 litri turbo K20C, attualmente impiegato dalla Honda Civic Type R. Difficilmente darà le stesse emozioni del quattro cilindri aspirato da 9.000 giri al minuto montato sulla S2000.

La voce di corridoio differisce dalle precedenti dichiarazioni di Honda. Nel 2018 Hayato Mori, senior manager for product planning per il Canada, aveva detto che le ricerche di mercato indicavano scarso interesse per un'auto sportiva e che era impossibile rendere un progetto simile economicamente profittevole. Nel 2017 Takahiro Hachigo, CEO di Honda, era stato un pizzico più diplomatico dichiarando che non era il momento giusto per parlare di una nuova S2000. Speriamo che quel momento possa giungere nel 2024.

In attesa di novità sulla futura S2000 vi consigliamo di dare un'occhiata all'eleganza della nuova Honda Civic 2022.