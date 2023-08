Honda S2000, il ritorno sarà elettrico? I giapponesi ci pensano

Sono diverse le teorie riguardo un grande ritorno come quello della Honda S2000. Secondo alcune fonti interne, sembra che Honda stia prendendo in considerazione una riproposizione di questa formula di successo in occasione del suo 75° anniversario.

Da un po' di tempo Honda è in fase di riflessione. Dopo aver dichiarato che il futuro delle EV non prevederà le utilitarie, adesso si avvicina una ricorrenza importante per la casa giapponese, che sia la volta buona per una nuova S2000?

Questa iconica auto sportiva con motore anteriore-centrale fu svelata nella sua forma di produzione finale nell'aprile 1999, in occasione del 50° anniversario dell'azienda giapponese. Durante i suoi 10 anni di produzione, la S2000 riscosse un grande successo di vendite, con oltre 110.000 unità consegnate ai clienti.

I rumor che stanno circolando in questo periodo suggeriscono che Honda stia lavorando su una piccola auto sportiva elettrica, sfruttando la sua nuova architettura di veicoli elettrici come base per il nuovo prodotto. Questo farebbe parte di un ambizioso piano di lanciare circa 30 nuovi veicoli elettrici entro la fine del decennio. Si ipotizza che il successore elettrico della S2000 potrebbe anche essere insignito del prestigioso badge "Type R", con un focus sulle prestazioni sportive.

Non abbiamo ulteriori dettagli su questa ipotetica Honda S2000. Il modello originale fu commercializzato con un motore a benzina aspirato da 2,0 o 2,2 litri, con potenze variabili a seconda dell'anno di produzione e del mercato di destinazione. La variante più potente era il modello JDM (Japanese Domestic Market) da 2,0 litri, che erogava una potenza massima di 247 cavalli.

Considerato uno dei motori 4 cilindri migliori di sempre, questo non è al passo con i nuovi standard elettrici in commercio. In linea con queste evoluzioni, sembra che il futuro successore della S2000 si baserà su una propulsione completamente elettrica. Nonostante Honda non abbia fretta di passare completamente all'elettrico, ci si aspetta che il nuovo modello cerchi comunque di offrire il massimo piacere di guida tipico di un'auto sportiva di livello, mantenendo così viva l'eredità della S2000. Tuttavia, per il momento, dovremo attendere ulteriori dettagli e conferme ufficiali da parte di Honda riguardo a questa nuova avventura nel settore delle auto sportive elettriche.