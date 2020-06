Una Honda S2000 in perfette condizioni è appena finita all'asta: e il prezzo?

La mitica Honda S2000 del 2007 che potete ammirare dalle immagini in fondo alla pagina sembra avere tutti gli ingredienti perfetti per attirare l'occhio di ogni collezionista o appassionato di motori, e mentre il tempo scorre non smette di incrementare il proprio valore.

Non è facile imbattersi in un esemplare in condizioni eccellenti, ma questo fa di sicuro eccezione grazie alla cura maniacale con la quale è stato tenuto e ai soli 1.600 chilometri che ha percorso fino ad ora. Al momento non sappiamo di preciso a quanto possa esser venduta la vettura, ma le voci di corridoio stimano un qualcosa di non troppo distante dai 50.000 euro.

Il listino inerente, appena pubblicato dalla casa d'aste Bring A Trailer, ci fa sapere che la vettura è una delle sole 859 unità rifinite in verniciatura Silverstone Metallic, mentre all'interno dell'abitacolo possiamo ammirare della pelle di colore nero di ottimo livello a far capire che la S2000 è stata costruita appositamente per il mercato statunitense, e infatti il proprietario originario è un residente del Texas. Adesso l'auto si trova in Alabama, e viene venduta con tutti i documenti del produttore, due chiavi, una chiave di avviamento, un record di servizio e tanto altro.

Passando alle specifiche vi diciamo che, trattandosi di una S2000 di generazione AP2 (mai importato in Europa), gode di un motore F22C1 VTEC a quattro cilindri da 2,2 litri, il quale produce 240 cavalli di potenza e 220 Nm di coppia. Tutta la sua esuberanza viene immessa esclusivamente sulle ruote posteriori grazie a un cambio manuale a sei rapporti con differenziale Torsen a slittamento limitato. Come dicevamo, la cura del precedente proprietario è stata ottima, e infatti è appena stato fatto sia il cambio dell'olio, che quello del fluido di raffreddamento e anche quello dei freni.

Infine i ragazzi di Autoblog fanno notare che un altro esemplare di Honda S2000 CR con circa 1.600 chilometri percorsi è stato appena venduto per 76.500 dollari lo scorso mese, ma in questo ultimo caso ci si potrebbe fermare su cifre leggermente inferiori.

Per concludere restando presso il marchio giapponese, vi diciamo che non è bastato il coronavirus a metterlo in difficoltà, ma ad aggiungersi ai vari problemi è arrivato anche un attacco hacker che ha paralizzato numerosi stabilimenti produttivi. A risollevare leggermente la situazione ci hanno pensato i numeri della Honda Civic Type R Limited Edition: è andata sold-out in 4 minuti.