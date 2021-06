E se la Honda S2000 diventasse elettrica? Ecco come potrebbe essere

Con le sue linee sportive e il suo motore 2.0 litri a 4 cilindri, in grado di erogare 240 CV a 7.800 giri/min, la Honda S2000 è di sicuro una delle auto più amate dagli appassionati del brand. Come sarebbe però una Honda S2000 completamente elettrica?

Lo sappiamo, diciamolo prima che prendiate i forconi: il suono del motore 4 cilindri è sicuramente parte essenziale dell’esperienza originale e con una versione elettrica verrebbe di certo a mancare. I tempi però cambiano e, nonostante si possa fare poco sul sound, già oggi esistono non poche auto elettriche ad altissime prestazioni - anzi, lo scorso weekend è stato inaugurato a Vallelunga il primo campionato touring elettrico e noi c’eravamo.

Rain Prisk ha provato a immaginare proprio come potrebbe essere una Honda S2000 totalmente elettrica, alimentata a batteria, pubblicando sul web un rendering di ottima qualità - contraddistinto soprattutto dalla mancanza della griglia frontale, inutile su una BEV, e da tanti altri ottimi dettagli.



Chissà che il brand nipponico non prenda la palla al balzo e faccia sua l’idea di fare una versione dell’auto 100% elettrica, del resto la Honda E è una delle migliori elettriche disponibili attualmente sul mercato, se non badiamo troppo a un’autonomia abbastanza ridotta. La tecnologia, dunque, sarebbe già pronta…