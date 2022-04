Questa Honda S2000 CR con meno di 200 km è stata venduta per una cifra record

Il mercato delle cosiddette youngtimer e delle sportive giapponesi degli anni ’90 sta impazzendo, con modelli che fino a qualche anno fa potevano essere acquistati con cifre relativamente basse. La storia è cambiata, e l’esempio lampante è questa Honda S2000 CR che è stata venduta ad una cifra record, mai toccata dal modello in questione.

Bisogna dire che questa è poi particolarmente speciale, prima di tutto perché apparteneva al pilota IndyCar Graham Rahal, e in secondo luogo perché aveva all’attivo soltanto 123 miglia, ossia 198 km. Si tratta poi del modello CR, vale a dire una particolare versione più pepata rispetto alla S2000 standard, le cui lettere stanno per “Club Racing”, un particolare allestimento che negli Stati Uniti è arrivato soltanto in 699 unità.

Tra le particolarità di questa declinazione più sportiva c’era prima di tutto un assetto più rigido per offrire un handling più affilato in accordo con le gomme dalla mescola più morbida e performante. Lo sterzo era più diretto, il paraurti anteriore più pronunciato e sul retrotreno c’era un inedito alettone in tinta con la carrozzeria. Infine, al posto del tettuccio ripiegabile in tela utilizzava un hard top removibile.

Questo esemplare in particolare sfoggia delle condizioni pari al nuovo, come se fosse appena uscita di fabbrica, come si evince dalla carrozzeria in tinta Rio Yellow Pearl e dai cerchioni originali da 17 pollici in perfette condizioni.

L’auto è stata quindi venduta tramite un’asta organizzata da Bring A Trailer, con un prezzo finale di 200,000 dollari, una cifra record per una S2000, e quasi raddoppiata rispetto al record precedente. Sono cifre che a prima vista non lasciano il segno, abituati ad aste dove si parla in milioni, ma bisogna tenere a mente che fino a qualche anno fa, una buona Honda S2000 si portava a casa con poche decina di migliaia di euro.

E prima di chiudere vi proponiamo un’altro esemplare della spider targata Honda, ma ben diverso da ciò a cui siamo stati abituati: si tratta infatti di una Honda S2000 elettrica da 500 CV che utilizza il motore di una Tesla.