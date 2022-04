Una Honda S2000 da 100.000 euro, ecco la CR perfetta

La Honda S2000 è un’auto speciale, una sportiva pura con elementi da auto da gara venduta, sotto forma di cabriolet, alle masse. Per festeggiare l’ultimo anno di produzione Honda propose l’edizione limitata S2000 CR, acronimo di “Club Racer”.

La Honda S2000 CR era pensata per il circuito, nessuna modifica al quattro cilindri in linea da 2,2 litri, bensì una lunga serie di accorgimenti per migliorarne la tenuta di strada. Le sospensioni erano più rigide, gli pneumatici dotati di una mescola particolarmente morbida, lo sterzo più veloce e reattivo; completava il tutto il vistoso pacchetto aerodinamico formato da splitter anteriore, alettone posteriore e hard-top. Il peso era di 1.276 chilogrammi, 41 in meno rispetto alla S2000 standard.

Questa sportiva da 240 CV, nella variante CR, è stata venduta in soli 699 esemplari negli Stati Uniti. Il modello ha recentemente raggiunto quotazioni esplosive, come nel caso della splendida Honda S2000 CR ora in vendita su Bring A Trailer. L’auto ha soltanto 198 chilometri sul tachimetro ed è in condizioni perfette. L’asta, a quattro giorni dalla chiusura, ha raggiunto quota 102.000 dollari, circa 94.400 euro al cambio attuale. L’esemplare rifinito in Rio Yellow Pearl offre inoltre aria condizionata e autoradio, entrambi optional nella CR.

Anche le S2000 meno rare hanno raggiunto quotazioni straordinarie, una S2000 del 2007 è stata venduta a 50.000 dollari, strepitoso lo stato di conservazione. Honda si sta preparando al futuro: la S2000 potrebbe tornare nel 2024. (immagini Bring A Trailer)