Così Honda si rimetterà in pari con l'elettrico: la nuova strategia

Assieme a Toyota, Honda si può certamente ritenere uno dei marchi pionieri della tecnologia ibrida, sull'elettrico puro invece il colosso giapponese è rimasto un tantino indietro - e ora il CEO ha svelato la strategia con cui si rimetterà al passo.

Toshihiro Mibe, CEO di Honda dallo scorso mese di aprile, è l'ex boss del reparto Ricerca & Sviluppo, l'uomo che ha tenuto uno stretto legame con General Motors per alcuni aspetti chiave della produzione. Ora sempre lui ha annunciato che Honda cercherà di collaborare con altri marchi automotive che siano in vantaggio rispetto alla tecnologia elettrica.

Toshihiro Mibe vuole anche che il brand sia totalmente elettrico entro il 2040, anche se buona parte delle nuove EV in arrivo saranno a Fuel Cell, dunque a idrogeno, non saranno a batteria. A oggi Honda ha un solo veicolo elettrico a listino, l'ottima Honda E che ha convinto tutti per dinamica di guida e allestimento, non ha però sfondato sul fronte commerciale per via di un'autonomia ridotta (quanti km percorre realmente la Honda E?). Il produttore ha così annunciato l'intenzione di lanciare 10 nuovi veicoli elettrici nei prossimi 5 anni.

L'unico nodo da scegliere ora è: con quale grande automaker si alleerà Honda? Chiaramente sarebbe più semplice scegliere un altro produttore giapponese, Toyota però non è propriamente il miglior partner possibile per una strategia elettrica (del resto Toyota pensa che lo switch elettrico sia un rischio), al contrario Honda potrebbe guardare agli USA: "Non saremo da soli in questa nuova sfida elettrica. Punteremo sicuramente a collaborare con altri produttori, come General Motors ad esempio, negli Stati Uniti del resto le politiche di Biden stanno per favorire moltissimo la produzione elettrica" ha detto Mibe, "Questa sarà la nostra strategia almeno inizialmente, successivamente prenderemo in considerazione di produrre in modo originale veicoli elettrici al 100% Honda".