Honda sta provando ad abbassare il costo delle auto elettriche

Tutte le case automobilistiche hanno oramai messo nel mirino la produzione in serie di vetture completamente elettriche e, con la sua simpaticissima Honda e, il brand giapponese ha avviato un percorso lungo e tortuoso, che la porterà ad elettrificare buona parte della propria gamma di veicoli in pochi anni-.

Adesso però bisogna rendere profittevole ed economico il processo, sia a bassi che ad alti volumi, e a quanto pare Honda è a caccia di partner per riuscirci:"Se tramite un'alleanza Honda può arrivare prima a quello che vuole ottenere, allora vogliamo formare un'alleanza." L'argomentazione di Toshihiro Mibe, nuovo CEO del marchio, è solida, semplice e condivisibile.

Il suo commento, rilasciato in occasione di una domanda specifica, riflette la necessità per molte case di condividere le tecnologie e suddividersi i costi per immettersi sulla strada delle auto a batteria. Al momento il Giappone è il secondo produttore mondiale di auto, ma questo non significa che una transizione così importante non possa creagli difficoltà.

Tornando al merito della questione, Honda sta collaborando con General Motors per immettere sul mercato modelli particolarmente ampi e basati sulla tecnologia Ultium di GM (ecco un'anteprima sui motori), la quale comprende propulsori e batterie modulari di massimo livello. La nuova piattaforma si chiamerà e:Architecture e, anch'essa duttile, si rivelerà fondamentale per vari segmenti.

I due colossi dell'industria stanno lavorando in sinergia anche per quanto concerne i veicoli a guida autonoma e le vetture a idrogeno a fuel cells (FCV). Honda ha affermato di voler portare al 100 percento il market share interno dei EV ed FCV entro il 2040, e la macchina per tagliare tale traguardo è già stata messa ampiamente in moto.



Per chiudere senza allontanarci dal marchio di Tokyo vogliamo menzionare due prodotti rivelati di recente. Il primo è l'intrigante Civic Full Hybrid mostrata tramite le prime foto ufficiali, mentre il secondo è la Honda HR-V 2021 Full Hybird: ecco il suo abitacolo.