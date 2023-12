Honda pronta a svelare i nuovi veicoli elettrificati al CES 2024 di Las Vegas

Honda ha prima precorso i tempi, con il lancio della Honda E da 35.500 euro, e poi ha rallentato clamorosamente la corsa all’elettrico. Ora però è pronta a tornare back on track: al CES 2024 di gennaio vedremo la sua nuova gamma di veicoli elettrificati che verrà lanciata in tutto il mondo.

Il nuovo slogan globale di Honda è The Power of Dreams - How we move you, con il quale il produttore giapponese intende realizzare prodotti e servizi di mobilità che consentano alle persone di "trascendere diversi limiti come il tempo e lo spazio" e di "aumentare le loro capacità e possibilità". Entro il 2050 l’azienda vuole raggiungere la neutralità carbonica di tutti i prodotti e le attività corporate in cui è coinvolta, proprio a tal proposito andrà avanti con la strategia di elettrificazione della gamma auto.

Su questo fronte l’obiettivo è "aumentare la percentuale di vendite di veicoli elettrici e FCEV al 100% a livello globale entro il 2040". Presso lo stand Honda al CES 2024 sarà dunque possibile ammirare i nuovi modelli della gamma globale EV più una serie di tecnologie innovative, espressione della trasformazione che il brand sta attraversando. La conferenza stampa di Honda al CES è fissata per il 9 gennaio 2024, con Toshihiro Mibe, (Presidente e CEO di Honda Motor) e Shinji Aoyama, (Direttore, EVP globale e Vicepresidente esecutivo di Honda Motor) che interverranno per illustrare la visione del marchio per una società basata sulla circolazione di veicoli elettrificati e presenteranno in anteprima mondiale la gamma EV della Casa di Tokyo. In basso trovate maggiori informazioni sull’evento, che ha già un link YouTube attivo.

Data/Ora: martedì, 9 gennaio 2024, 10:30 am – 11:00 am (ora locale) (mercoledì, 10 gennaio 2024, 3:30 am – 4:00 am [ora giapponese])

Luogo: stand Honda (North Hall, stand n° 10015) presso Las Vegas Convention Center

Presentatori (programma): Toshihiro Mibe, Presidente e CEO di Honda Motor Shinji Aoyama, Direttore, EVP globale e Vicepresidente esecutivo di Honda Motor



Ricordiamo nel frattempo che Honda ha già annunciato la sua nuova elettrica E:NY1 con oltre 400 km di autonomia.