Ecco il nuovo Honda Prologue: è il primo SUV elettrico del marchio

Dopo l'esperimento Honda e (a bordo della nuova Honda e elettrica), il marchio giapponese è pronto a commercializzare il suo primo SUV 100% elettrico, anche se inizialmente solo negli Stati Uniti. Si chiama Honda Prologue.

In arrivo nel 2024, il nuovo Honda Prologue sarà disponibile con trazione AWD (All-Wheel Drive), indirizzato soprattutto a quei clienti che vogliano un SUV versatile e comodo. Rispetto al nuovo CR-V 2023, Prologue è più lungo di 20,3 cm, più largo di 12,7 cm, con un passo complessivo di ben 3.093 mm. Un SUV particolarmente muscoloso dunque, con cerchi da 21 pollici.

Tali dimensioni hanno permesso a Honda di creare un abitacolo super spazioso, ovviamente pieno di tecnologia. Sulla plancia abbiamo a disposizione due schermi separati, un quadro strumenti da 11 pollici e uno schermo centrale da 11,3 pollici. Purtroppo il marchio giapponese ha solo svelato i pochi dettagli che leggete sopra e le prime foto ufficiali, manca tutta la scheda tecnica che sarà rilasciata in seguito.

Avremo comunque tempo per parlare di Prologue: come anticipato, arriverà sul mercato solo nel 2024 negli Stati Uniti, sviluppato in collaborazione con GM. Nel 2026 invece Honda inizierà a vendere modelli basati sull'architettura Honda e:Architecture, prodotti da Honda in Nord America, mentre nel 2027 arriveranno sul mercato una serie di modelli accessibili prodotti assieme a GM in Nord America. Non ci resta che attendere anche dettagli relativi al mercato europeo.