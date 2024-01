Honda prevede una nuova era per le auto a idrogeno: i giapponesi non si arrendono

I giapponesi, tra cui Toyota, sappiamo già che stanno spingendo forte sull'idrogeno, essi infatti non si accontentano dell'elettrico e guardano già avanti. Tra questi spunta anche la testolina di Honda che ribadisce l'idrogeno come "nuova era" per le automobili, posizionandole come la "fase successiva" addirittura oltre ai veicoli elettrici.

Recentemente, Honda ha lanciato una versione a celle a combustibile dell'attuale CR-V negli Stati Uniti e in Giappone, sviluppata in collaborazione con General Motors. Ora, la società suggerisce che le auto a idrogeno potrebbero diventare un elemento fondamentale nella sua gamma globale. Del resto Honda ha più volte ribadito che per produrre un'auto elettrica piccola ed economica serve un miracolo commerciale e industriale.

Inoue Katsushi, responsabile degli sforzi di elettrificazione di Honda, ha delineato la sua visione del futuro delle auto a idrogeno, indicando che la "fase successiva" dopo i veicoli elettrici a batteria potrebbe essere rappresentata dalle auto a celle a combustibile. Tuttavia, ha suggerito che l'adozione su larga scala di questa tecnologia potrebbe richiedere più tempo, indicando il 2040 come una data più realistica rispetto al 2030.

Toshihiro Mibe, CEO di Honda, ha sottolineato invece che l'applicazione potenziale delle celle a combustibile su veicoli più pesanti (quindi non solo per la mobilità personale), indicando che questa tecnologia potrebbe sostituire definitivamente il diesel. Toyota e Hyundai stanno seguendo una strategia simile, concentrando la loro attenzione sulle celle a combustibile per veicoli commerciali e applicazioni industriali.

Ad ogni modo, anche Honda intende partecipare alla festa dei veicoli elettrici: al CES 2024 il marchio giapponese ha presentato il suo nuovo logo per i veicoli a batteria.