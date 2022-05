Honda presenta SUV compatto ZR-V, debutto 19 maggio in Cina e in Europa nel 2023

In vista di un 2022 ricco di veicoli elettrici e sportivi firmati Honda, lo stesso produttore nipponico ha annunciato ufficialmente un nuovo modello di SUV compatto per la Cina chiamato ZR-V, in arrivo sul mercato del Dragone il prossimo 19 maggio e sul mercato europeo nel corso del 2023, in un periodo non precisato.

Osservando i render teaser pubblicati da Honda in collaborazione con la joint venture cinese Guangqi Honda, esternamente il SUV ZR-V è pressoché identico all’HR-V 2023 con specifiche statunitensi: i fari a LED anteriori risultano essere leggermente diversi, mentre le prese d'aria del paraurti sono decorate con plastica nera lucida e accenti cromati. Di profilo, invece, è invariato eccetto per un design inedito per le ruote.

Completano il set di modifiche il tetto panoramico, più grande rispetto al detto HR-V grazie all’utilizzo di pannelli di vetro doppi, e nuovi elementi cromati nella parte inferiore del paraurti. Le specifiche, al momento della scrittura della notizia, non sono ancora note; tuttavia, in rete si discute tra appassionati del possibile utilizzo del motore a benzina turbo da 1,5 litri visto nelle Honda Civic e Honda Integra. Per il mercato europeo, però, possiamo aspettarci una soluzione esclusivamente ibrida e:HEV. Considerato che tra poco tempo otterremo maggiori dettagli ufficiali, non ci resta che pazientare il reveal da parte di Guangqi Honda.

