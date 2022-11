Honda presenta il suo primo scooter elettrico a EICMA 2022: si chiama EM1

Che EICMA sarebbe senza un marchio come Honda? Il brand giapponese è arrivato a Rho Fiera Milano anche in questo 2022, acquistando quello che probabilmente è lo stand più grande fra tutti. Oltre a portare in fiera tutta la line-up attuale, non sono mancate le novità 2023 - come ad esempio il nuovo scooter elettrico EM1 e:.

Il primo scooter elettrico alimentato a batteria di Honda arriverà sul mercato europeo per l'estate del 2023. Il primo di una serie composta da oltre 10 veicoli elettrici, che vedremo verosimilmente entro il 2025. Honda del resto ha un obiettivo da raggiungere: la carbon neutrality per tutta la sua gamma di moto e scooter entro il decennio 2040-2050.

Ma torniamo allo scooter elettrico EM1 e:. Intanto EM significa Electric Moped, vale a dire uno scooter destinato a un pubblico giovane, senza grandi pretese prestazionali. È un prodotto molto compatto, pensato per i tragitti urbani quotidiani, è silenzioso e ovviamente non genera emissioni. A bordo troviamo il nuovo sistema a batteria asportabile creato da Honda, ovvero l'Honda Mobile Power Pack e:, che promette di essere affidabile, di alta qualità e durevole nel tempo. Una ricarica singola di questa batteria garantisce oltre 40 km di strada a bordo dell'EM1 e:, inoltre mantiene le performance di durata senza alcuna riduzione per sbalzi di temperatura, umidità o per impatti e vibrazioni. Il Mobile Power Pack può essere ovviamente rimosso per essere ricaricato comodamente a casa, oppure essere sostituito con una seconda batteria carica.

Fra le altre novità Honda 2023 citiamo anche il nuovo XL750 Transalp, il CL500, il CMX1100T Rebel, i Forza 125 e Forza 350, il nuovo MSX125 Grom. Se passate a EICMA 2022 trovate lo stand Honda al posto D50 del padiglione 13, vi assicuriamo che non vederlo è pressoché impossibile... A proposito di scooter elettrici SEAT ha presentato il nuovo MÒ 125 Performance. Non perdetevi gli altri articoli che abbiamo dedicato a EICMA.