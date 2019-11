Honda presenta le nuove CBR1000RR-R Fireblade a EICMA 2019

Come previsto, Honda ha portato a EICMA 2019 le nuove CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP, modelli top di gamma del 2020. Si apre dunque un nuovo capitolo di una storia iniziata 28 anni fa con le parole “Honda Fireblade”, entrate ormai nel cuore degli appassionati più incalliti.

Nel 2020 avremo una Fireblade che guadagna un’ulteriore R e diventa CBR1000RR-R come anticipato sopra, spinta dal motore 4 cilindri più potente che Honda abbia mai realizzato in serie. La nuova Fireblade sviluppa infatti una potenza di 217,5 CV a 14.500 giri/min, con un picco di coppia di 113 Nm a 12.500 giri/min, senza mai superare i 201 kg di peso anche a serbatoio pieno.

Come detto sopra, la nuova Fireblade CBR1000RR-R 2020 sarà disponibile anche in versione SP, differente dal modello standard per via delle ottime sospensioni Öhlins elettroniche - che sostituiscono le Showa pluriregolabili - e l’impianto frenante anteriore Brembo Stylema - che sostituisce il Nissin.

Al posteriore invece entrambe le varianti presentano il freno posteriore Brembo già visto sulla RC213V-S. Entrambe le nuove CBR1000RR-R saranno disponibili in due colorazioni differenti, la Grand Prix Red (ispirata ai vincenti colori HRC) e Matte Pearl Black. Ora non resta che attendere i prezzi ufficiali per l'Italia.