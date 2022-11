Honda presenta la e:N2 Concept, primo EV con nuova piattaforma

Nonostante lo sviluppo dell'ottima Honda e, che purtroppo non ha avuto la fortuna sperata a causa di un'autonomia non eccessiva, il produttore giapponese si è trovato indietro sulla mobilità elettrica. Presto però si rimetterà in pari: guardate la nuova Honda e:N2 Concept.

Honda sta cercando di mettersi al pari della concorrenza sul fronte elettrico, negli USA ad esempio sta lavorando con General Motors e la sua piattaforma Ultium per vendere vetture elettriche in Nord America (Honda e General Motors insieme per il mercato USA). Nel resto del mondo invece il marchio sta producendo EV in autonomia, sta persino sviluppando una nuova piattaforma e il primo veicolo di questa nuova generazione si chiama e:N2 Concept.

Purtroppo però, a quanto sembra, non vedremo questa accattivante berlina in Europa, si tratta di un modello pensato appositamente per la Cina, così come tutti gli altri veicoli derivanti da questa piattaforma, almeno per il momento. L'abbiamo chiamata berlina, Honda però è certa che si tratti di un veicolo innovativo, inedito, simile a nessun altro... non vediamo l'ora di saperne di più.

Nel frattempo Honda sta anche lavorando all'implementazione delle batterie a stato solido, che secondo il produttore giapponese salveranno le alte prestazioni sul fronte elettrico (Honda pensa alle batterie allo stato solido per le alte prestazioni elettriche).